Mais notícias de Nacional: Setor do PT quer lançar Lula candidato

00:00 · 14.01.2017

No dia 20

Setores do PT articulam o lançamento da candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República na sexta-feira (20), durante a reunião do Diretório Nacional do partido. Lula seria lançado candidato com a plataforma de revogar feitos de Temer.

De olho em 2018

Aécio é pressionado a voltar a morar em MG

Pressionado por aliados, de olho em 2018, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) decidiu ampliar sua presença em Minas Gerais, numa tentativa de aplacar a cobrança por voltar a viver no Estado e reverter o histórico de derrotas que seu grupo local acumula.

Na cidade de São Paulo

Temer recebe Skaf em escritório particular

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, foi recebido no escritório particular do presidente Michel Temer no bairro do Itaim Bibi, zona sul da capital paulista, na sexta-feira (13). O presidente chegou a São Paulo no dia anterior.

Recife

Grupo protesta contra aumento de passagem

Manifestantes interditaram trechos das avenidas Sul e Norte, próximo à Estação Largo da Paz e à Praça do Rosarinho, respectivamente, no início da noite de sexta-feira (13), em Recife. Os atos foram motivados pelo aumento nas tarifas de ônibus.