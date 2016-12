Mais notícias de Nacional: RS vai parcelar 13º salário em 12 vezes

00:00 · 29.12.2016

De servidores públicos

O governo gaúcho vai parcelar em 12 vezes o pagamento do 13º dos funcionários públicos. A 1ª parcela sai hoje, junto com a1ª parte do salário de dezembro, de até R$ 2.260.

Em emendas

Governo deve liberar R$ 7 bi ao Congresso

A dois dias do fim do ano, o governo tenta agradar a sua base ano Congresso e anuncia hoje, a liberação de R$ 7,29 bilhões de emendas parlamentares. Deste total, R$ 6,54 bilhões se referem a emendas impositivas.

Do Fies

45 mil contratos não foram renovados

O FNDE, ligado ao Ministério da Educação, afirmou ontem que cerca de 45 mil estudantes ainda não renovaram o contrato do Fies. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de contratos devem ser renovados.

Rota São Paulo-nY

Briga de casal obriga avião a pousar no DF

Um avião da American Airlines fez um pouso não previsto no Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília. A aterrisagem foi causada por uma briga entre um casal de passageiros. Segundo o piloto da aeronave, que ia de São Paulo a Nova York, levava dois passageiros "bastante alterados".

Em Aeroporto do Rio

Infraero autuada por temperatura elevada

Em mais um dia de calor de 40 graus Celsius na capital fluminense, o Procon-RJ autuou ontem a Empresa Brasileira de Infraesturura Aeroportuária (Infraero) por falhas no sistema de refrigeração do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Temperatura no local causava desconforto.

Dentro de casa

Inpe: cresce número de vítimas de raios

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou um estudo sobre a incidência de raios no Brasil. O número de mortes diminuiu nos últimos anos, mas o de vítimas atingidas dentro de casa cresceu. Segundo o levantamento, quase 20% dos acidentes com raios acontecem dentro de casa.