Mais notícias de Nacional: Preso no Rio alega iminência de rebelião

00:00 · 18.01.2017

'Operação Calicute'

A defesa de Luiz Carlos Bezerra, preso na Operação Calicute (desdobramento da Lava-Jato), alega "seríssimo risco de vida ante à iminência de uma rebelião no presídio José Frederico Marques (Bangu 10)", na zona oeste do Rio de Janeiro.

Juiz de Fora

Sete presos ficam feridos em motim

Sete presos ficaram feridos durante motim na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora (MG). Segundo dados da Secretaria de Administração Prisional (Sead), os detentos se revoltaram após anúncio de inspeção de rotina.

Do impeachment

Maranhão admite erro ao anular sessão

Primeiro vice-presidente da Câmara, prestes a deixar o posto, o deputado Waldir Maranhão (PP-MA) admitiu pela primeira vez, que cometeu um "equívoco" ao anular a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2015. Ele diz que seu foco agora será viabilizar sua candidatura ao Senado em 2018.

Febre amarela

Cidade paulista em alerta contra doença

Depois de achar um segundo macaco morto muito próximo da área urbana, na região de São José do Rio Preto (SP), entrou em alerta máximo contra a febre amarela. Entre os 2.633 habitantes, aqueles sujeitos a contrair a doença estão sendo vacinados. De acordo com a coordenadora municipal de Saúde, a existência do vírus na área urbana não está confirmada.

Presídio em Bangu

Agentes em greve barram visitas no RJ

Agentes penitenciários que fazem greve no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, cancelaram ontem as visitas dos familiares dos detentos que estão no local. Havia visitas previstas para esta terça em três prédios do complexo. Alguns permaneceram na porta da prisão por 8 horas.

Da área de segurança

Rio paga hoje salário integral de dezembro

O governo do estado do Rio de Janeiro informou, em nota, que os salários de dezembro dos servidores ativos e inativos da área de segurança - Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária e órgãos vinculados, Bombeiros, Defesa Civil e Secretaria de Segurança - serão depositados em valor integral, a partir de hoje.