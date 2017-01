Mais notícias de Nacional: População de idosos cresce mais de 6 vezes

00:00 · 03.01.2017

Em 50 anos

A maior parte dos brasileiros já está na idade adulta, revela estudo da USP. Em 1960, o Brasil tinha pouco mais de 3 milhões de idosos. Em 2010, já eram quase 20 milhões. Nesses 50 anos, ao mesmo tempo, a taxa de fecundidade caiu. De mais de seis filhos, em média, por mulher, para menos de dois.

Concurso polêmico

Candidatos nomeados 23 anos depois no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo convocou 56 candidatos aprovados há 23 anos num concurso público. Em 1993, havia vagas para 305. Mas depois do concurso, uma lei estadual aumentou o número de vagas para 812 e houve disputa judicial. Só no fim de 2016, as últimas nomeações saíram no Diário Oficial.

A professores

Município do MS paga até 17º salário

Os professores da rede municipal de Costa Rica (MS), receberam não um, mas vários bônus neste fim de ano. Em dezembro do ano passado, além do 13º, eles ainda viram as contas bancárias engordar com o 14º, 15º, 16º, metade de um 17º, o salário do mês e as férias, somando seis salários em menos de 30 dias.

Na próxima semana

MEC abrirá sistema de renovação do Fies

O MEC vai abrir o Sistema Informatizado do Financiamento Estudantil (SisFies) a partir de segunda-feira (9). A nova etapa refere-se aos contratos do 1° semestre de 2017. Segundo a Pasta, a medida objetiva evitar problemas na conclusão do processo antes do início das aulas.

Redução de gastos

Recém-empossados têm falas similares

O 1º dia de trabalho dos prefeitos recém-empossados nas capitais teve discursos muito parecidos: é hora de diminuir gastos. Em Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, do PSDB, disse que vai extinguir secretarias. Em Belo Horizonte, Alexandre Kalil, do PHS, anunciou o fechamento de 2,3 mil cargos. Recife e Salvador tiveram situações similares.

Por Cármen Lúcia

Liberado aumento de contribuição no RJ

A presidente do STF, Cármen Lúcia, derrubou uma liminar que impedia o aumento da contribuição previdenciária dos servidores fluminenses. Dessa forma, o projeto que prevê o incremento de 11% para 14% da contribuição fica livre para ser votado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Em retorno a Brasília

Michel Temer recebe três ministros

O presidente Michel Temer chegou ontem em Brasília e fez ao menos três reuniões, no Palácio do Planalto. Assim que chegou, o presidente reuniu-se com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois, ele recebeu o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e, na sequência, o secretário de Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco.