Mais notícias de Nacional: Polícia prende seis por duplo feminicídio

00:00 · 20.09.2018 / atualizado às 00:59

Seis pessoas, incluindo quatro mulheres (três delas irmãs), foram presas, ontem, por um duplo feminicídio em Itaúna (MG). Depois do assassinato, os acusados levaram os corpos de caminhonete e queimaram. Os corpos foram reconhecidos graças a tatuagem.

Em São Paulo

Casarão do Dops é leiloado por R$ 26 mi

A antiga sede do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), na capital paulista, foi arrematada ontem por R$ 26 milhões em um leilão. O palacete serviu como carceragem no período da ditadura militar. No local, houve interrogatórios e relatos de torturas.

Pelo IPHAN

Cordel é reconhecido Patrimônio Cultural

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) reconheceu ontem a literatura de cordel como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Consultivo, que se reúne no Forte de Copacabana, no Rio.

Liderança

Flávio Dino sobe para 49% no Maranhão

A intenção de voto no governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), cresceu em um mês de 43% para 49%, mostrou, ontem, pesquisa do instituto Ibope. Na sequência, vem a ex-governadora Roseana Sarney (MDB), cuja intenção de voto oscilou de 34% para 32%.

Avanço mensal

João Azevêdo agora tem 32% na Paraíba

A intenção de voto no candidato do PSB ao governo da Paraíba, João Azevêdo, cresceu de 17% no mês passado para 32%, divulgou, ontem, o Ibope. O pessebista aparece agora tecnicamente empatado com Zé Maranhão (MDB), que foi de 31% para 28%. Lucélio Cartaxo (PV) oscilou de 18% para 19%.

Arthur Virgílio

'Alckmin não é confiável', diz tucano

Um dos fundadores do PSDB, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse ontem que o Geraldo Alckmin (PSDB) "não é uma pessoa bem vinda" no Amazonas e se recusou a receber o presidenciável. "Não tenho como apoiá-lo. Alckmin não é uma pessoa confiável aos olhos do eleitor do Amazonas".

Skaf e Doria

Sucessão em SP segue com empate técnico

Os candidatos ao governo de São Paulo João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB) continuam tecnicamente empatados em primeiro lugar, indicou o Ibope, ontem. Skaf aparece com 24% e Doria, com 23%. Em terceiro lugar aparece Márcio França (PSB), com 9%. Luiz Marinho (PT) oscilou de 5% para 8%.

Intenção de voto

Cresce diferença entre Paes e Romário no Rio

A diferença entre Eduardo Paes (DEM) e Romário (Podemos) subiu de três para seis pontos, apontou a pesquisa Ibope, ontem. A intenção de voto em Paes oscilou de 23% para 24%, enquanto a de Romário foi de 20% para 18%. Garotinho (PRP) manteve os 12%.