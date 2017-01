Mais notícias de Nacional: Pimentel terá ações julgadas pós-recesso

00:00 · 16.01.2017

Governador de Minas

Já denunciado pelo MPF por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), terá início de ano atribulado com a volta do recesso do Judiciário. O órgão especial do STJ, o STF e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais terão que julgar ações para definir quem tem atribuição para aprovar ou não abertura de processo contra o governador.

Ginecológico

Rio tem ambulatório feminino para câncer

Mulheres que sofrem de câncer em órgãos sexuais já podem contar com a assistência de um ambulatório específico do setor na rede pública de saúde do Rio. Vinculado ao Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Ambulatório da Sexualidade funciona no Hospital do Câncer II, e vai ajudar a pacientes a lidar com a doença e com o tratamento. Nas mulheres, o câncer de colo de útero é o terceiro mais comum.

Por assediar mulheres

Motorista de ônibus mata passageiro

O motorista de ônibus Lourival Messias da Silva matou a tiros o passageiro Gustavo Bezerra Pratis, de 36 anos, dentro do coletivo que fazia a linha do Residencial Jundiaí para o Terminal Parque Eloy Chaves, em Jundiaí (SP). O motivo foi porque o passageiro passou as mãos em partes íntimas de duas moças. Elas reclamaram com o motorista, que foi tirar satisfações e acabou cometendo o crime.