Mais notícias de Nacional: Picciani vai retirar tumor na terça-feira

00:00 · 07.04.2017

Presidente da Alerj

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani, passará por uma cirurgia na próxima terça (11) para a retirada de um tumor na bexiga. Picciani já teve um câncer no órgão, descoberto em 2010. Esta semana, exames médicos diagnosticaram novo tumor.

De estados endividados

Maia adia votação de projeto de recuperação

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), decidiu adiar para a próxima semana a votação do projeto que trata da recuperação fiscal dos Estados em calamidade financeira. Por falta de quórum ontem, a ideia é colocar o tema na pauta de segunda ou terça-feira.

Governador do Pará

Determinada ação contra Simão Jatene

O procurador-geral de Justiça do Pará, Marcos Antônio Ferreira das Neves, determinou que o procurador Nelson Medrado e o promotor militar, Armando Brasil, promovam ação civil pública por improbidade administrativa contra o governador do Estado, Simão Jatene (PSDB).

Jorge e Bruno Luz

Supostos operadores do PMDB denunciados

O juiz federal Sérgio Moro recebeu ontem, denúncia do MPF contra os operadores do PMDB Jorge e Bruno Luz. Pai e filho são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Jorge Luz e Bruno Luz estão presos preventivamente desde 25 de fevereiro. O PMDB nega relação com os denunciados.

E outros aplicativos

Projeto sobre Uber chega ao Senado

O projeto de lei que regulamenta serviços de transporte remunerado individual de passageiros, aqueles requisitados por aplicativos de celular, como o Uber, aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados, chegou ontem ao Senado, onde também será votado.

Morte de adolescente

PMs indiciados por homicídios em escola

Os policiais David Centeno e Fabio Dias foram indiciados, no Rio, pelo homicídio qualificado de dois homens. As vítimas estavam deitadas, em frente a uma escola municipal. A estudante Maria Eduarda Alves Ferreira, de 13 anos, também foi baleada e morreu.

Frigorífico da JBS

Vazamento de amônia intoxica 78 no MS

Pelo menos, setenta e oito funcionários de frigorífico JBS foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Samu na tarde de ontem em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após um vazamento de amônia ser detectado no local.