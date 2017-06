Mais notícias de Nacional: PF pede mais prazo para analisar áudio

00:00 · 12.06.2017

Perícia

A Polícia Federal pediu ao STF mais prazo para concluir o inquérito que apura se Michel Temer cometeu crime de obstrução à Justiça, corrupção passiva e participação em organização criminosa. O prazo extra poderá ser usado para a PF concluir a perícia no áudio da conversa que o dono da JBS, Joesley Batista, gravou com o presidente. No dia 30, o relator da Lava-Jato no STF, Edson Fachin, tinha dado 10 dias para o encerramento.

Senado

Reforma Trabalhista tenta avançar na 3ª

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado começa a analisar amanhã (13) a proposta de Reforma Trabalhista do governo. Apesar de discordar de pontos do PLC 38/2017, o relator, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), propõe a aprovação da matéria na íntegra para que ela não tenha que voltar para a Câmara. Os aliados querem mostrar que o Congresso não está parado com a crise.

Câmara

CCJ vai discutir PEC das Diretas amanhã

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados pode votar amanhã (13), a partir das 10h, a PEC 227/16, que prevê eleições diretas no caso de vacância da Presidência da República, exceto nos seis últimos meses do mandato. Oposicionistas afirmaram que só deixariam de impedir a votação de outros projetos se a PEC das Diretas fosse reintroduzida na pauta.

Santa Catarina

Padre suspeito de abusar de crianças

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu temporariamente um padre de 37 anos suspeito de abuso de crianças e adolescentes nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Após o início das investigações, a polícia apurou a existência de pelo menos cinco casos de abusos cometidos pelo padre, o que levou ao pedido de prisão preventiva cumprido na sexta-feira (9). O padre vai responder por estupro de vulnerável.

São Paulo

Usuários voltam após operação na Cracolândia

Numa operação realizada na praça Princesa Isabel, na região da Luz, Centro de São Paulo, agentes da Força Tática e da Tropa de Choque da PM retiraram dezenas de barracas e tendas dos usuários, para coibir o tráfico. Seis horas depois, eles voltaram a ocupar a região.

Vítima de tortura

Campanha na internet vai remover tatuagem

Uma campanha de financiamento coletivo organizada na internet pelo grupo Afroguerrilha conseguiu arrecadar valor suficiente para pagar a remoção da tatuagem do jovem que teve a testa marcada com a frase "Eu sou ladrão e vacilão". Maycon Wesley Carvalho dos Reis, responsável pela tatuagem, e seu vizinho Ronildo Moreira de Araújo, que filmou a ação, foram detidos pela Polícia no sábado (10) e vão responder por tortura.