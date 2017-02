Mais notícias de Nacional: Pedido será relatado por Celso de Mello

00:00 · 07.02.2017

Contra Moreira Franco

Caberá ao ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, responder ao pedido da Rede Sustentabilidade pela suspensão da nomeação de Moreira Franco ao cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O posto foi recriado pelo presidente Michel Temer (PMDB).

De febre amarela

Brasil já tem 189 casos confirmados da doença

Subiu para 189 o total de casos confirmados de febre amarela no país, com 68 mortes, segundo balanços do Ministério da Saúde e da secretaria estadual de Saúde de Minas Gerais, divulgados ontem. Os dados indicam um aumento de 11% em relação à última sexta-feira (3), quando havia 170 casos confirmados.

Em Porto Seguro

Polícia procura suspeitos de chacina

A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia informou que enviou unidades especializadas da PM para investigar a chacina ocorrida domingo (5), em Porto Seguro, a 707 km de Salvador. De acordo com a SSP, ninguém foi preso após o ataque que deixou oito pessoas mortas e um ferido.