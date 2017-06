Mais notícias de Nacional: PEC das Diretas terá debate no dia 13

00:00 · 07.06.2017

Na CCJ da Câmara

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), decidiu marcar para a próxima terça-feira (13), a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Eleição Direta, contrariando a base governista.

Ministro do Turismo

Beltrão absolvido de falsidade ideológica

Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal absolveu, ontem, o ministro Marx Beltrão (Turismo) da acusação de falsidade ideológica. Ele era acusado pelo Ministério Público Federal de enviar informações falsas ao Ministério da Previdência Social.

No conselho de ética

Decisão sobre caso de Aécio pode levar 48h

O senador João Alberto Souza (PMDB-MA, novo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado, afirmou que decidirá dentro de 48 horas que providência tomará com relação à representação por quebra de decoro parlamentar contra o senador afastado Aécio Neves.

'Operação eficiência'

Mantida prisão de sócio de Adriana Ancelmo

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, ontem, por três votos a um, manter a prisão do advogado Thiago Aragão Gonçalves Pereira e Silva, sócio do escritório de advocacia de Adriana Ancelmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. Ele foi preso em janeiro.

Do estado do Rio

Alerj aprova plano de recuperação fiscal

O projeto que define o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro foi aprovado, ontem, pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A aprovação da matéria era necessária para o Estado aderir ao Regime de Recuperação Fiscal.