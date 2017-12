Mais notícias de Nacional: partidos priorizarão quem tiver mandato

00:00 · 16.12.2017

Destino de recursos

Líderes dos dez maiores partidos políticos pretendem direcionar os recursos eleitorais em 2018 para campanhas de candidatos que já tenham mandato.

Iniciará em novembro

Por eleição, horário de verão diminuirá

A partir de 2018, o horário de verão será encurtado e acontecerá a partir da 0h do primeiro domingo do mês de novembro de cada ano, por conta dos anos eleitorais.

‘Você morre’

Cigarros adotarão alertas mais diretos

A Anvisa publicou na sexta-feira (15), uma resolução com novas imagens obrigatórias para rótulos de cigarros vendidos no País. As novas embalagens terão textos mais diretos como “você morre” ou “você envelhece”.

Em comparação a negros

Audiências de custódia liberam mais brancos

As audiências de custódia liberam proporcionalmente mais pessoas brancas do que negras, diz pesquisa feita pelo IDDD. O Instituto acompanhou todas as audiências realizadas em nove capitais por um período amostral de dois meses.

Preso no Paraguai

Polícia do RJ pede extradição de ‘Piloto’

A Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro encaminhou ofício à Vara de Execuções Penais do TJRJ para a extradição do traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto, preso no Paraguai.