Mais notícias de Nacional: onças afugentam visitantes de parque

No Paraná

A presença de pelo menos duas onças-pardas no Lago Municipal de Cascavel (PR) afugentou os frequentadores do parque. Principal ponto turístico da cidade, o local costuma receber até 8.000 visitantes aos fins de semana. Os primeiros relatos sobre a presença dos animais na cidade surgiram no início do mês de julho.

Em ação policial

Complexo do Alemão tem cinco mortos

Um confronto envolvendo a polícia e supostos traficantes deixou cinco pessoas mortas, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro, na manhã de ontem. Segundo a Polícia Militar, todos os mortos eram criminosos. Nenhum policial ficou ferido. Segundo nota, PMs realizavam patrulhamento, quando foram atacados a tiros.

No País

CNH Digital tem adesão inferior a 1%

Apenas 0,36% dos motoristas têm a CNH digital, o que corresponde a 247,6 mil pessoas. A nova versão do documento passou a ser emitida progressivamente desde outubro. E desde o começo do mês, é disponibilizada em todos os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) do País.