Mais notícias de Nacional: Número de doentes chega a 22 na Bahia

00:00 · 21.12.2016

Moléstia rara

Já são 22 os casos notificados de uma doença ainda não diagnosticada, que tem chamado a atenção em Salvador por provocar fortes dores musculares e deixar a urina escurecida. A confirmação é da Secretaria Municipal de Saúde. Especialistas acreditam que seja um problema conhecido como Doença de Haff.

Contra filha de atores

Adolescente admite postagens racistas

A Polícia do Rio de Janeiro fez ontem uma operação, em São Paulo, para localizar os suspeitos pelas ofensas racistas contra a filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Os rastros levaram a Polícia até um endereço em Guarulhos (SP). Uma adolescente de 14 anos confessou ter feito as postagens preconceituosas.

De gestão

Temer fará balanço em café com imprensa

Com a proximidade do fim do ano, o presidente Michel Temer irá fazer amanhã, um balanço dos seis meses de sua gestão. Orientado por auxiliares, o presidente da República pretende apresentar os dados em café da manhã com a imprensa, previsto para ser realizado no Palácio do Planalto.

Análise de impeachment

Suprema Corte recebe pedido contra Mendes

O STF recebeu, ontem, um pedido para determinar que o Senado analise abertura de impeachment contra o ministro da Corte Gilmar Mendes. Um dos realizadores do pedido é o ex-procurador-geral da República Cláudio Fonteles. Em setembro, o Senado arquivou dois pedidos de impeachment contra Gilmar Mendes.

Ensino médio

Ministério contesta parecer sobre MP

O Ministério da Educação (MEC) contestou ontem o parecer do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a respeito da Medida Provisória do Ensino Médio (MP 746/2016). Em parecer enviado ao STF, Janot defendeu que a Medida Provisória fere diversos princípios constitucionais.