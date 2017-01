Mais notícias de Nacional: Meninos também receberão vacina

00:00 · 04.01.2017

Contra o HPV

Na área de saúde, o ano começa com uma novidade para os meninos de 12 e 13 anos. Eles também poderão ser vacinados contra o HPV na rede pública - e de graça. As meninas de 9 a 13 anos já eram atendidas desde 2014. A vacina vai proteger os meninos do câncer de pênis, de ânus e de garganta.

Do BNDES

Empreiteiras voltam a receber recursos

Há oito meses, o BNDES suspendeu a liberação de dinheiro para projetos no exterior de empreiteiras investigadas na Lava-Jato. Agora, o banco começou a retomar esses repasses, mas está adotando critérios rigorosos. A 1ª a receber o desembolso, de US$ 145 milhões é a Queiroz Galvão.