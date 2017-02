Mais notícias de Nacional: Medeiros questiona eleição por acordo

00:00 · 02.02.2017 / atualizado às 00:46

Candidato avulso

Candidato avulso à presidência do Senado, José Medeiros (PSD-MT) discursou ontem, antes da votação, sobre a importância do cargo e questionou se era correto que a eleição fosse feita, como é tradicionalmente, por acordo. "Acredito que isso não é o que a sociedade espera de nós", disse Medeiros.

Transmissão ao vivo

Sessão teve 1 milhão de alcance no Facebook

A eleição da Mesa do Senado, que ocorreu ontem, foi acompanhada com interesse nas redes sociais. A transmissão ao vivo da sessão via Facebook foi assistida, ao todo, por mais de 140 mil pessoas, tendo alcançado 1 milhão. Foram mais de 11 mil comentários. Essa foi a 3ª vez que a Casa transmitiu uma sessão ao vivo.

Em chapa com PMDB

Três senadores do PT criticam composição

Os senadores petistas Gleisi Hoffmann (foto), Lindbergh Farias e Fátima Bezerra criticaram a decisão da bancada de compor com o candidato oficial do PMDB à presidência da Casa, Eunício Oliveira (CE), para garantir espaço na Mesa Diretora. Para eles, o posicionamento é "lamentável e um "equívoco político".

1º ato do novo presidente

Casa Legislativa elege nova Mesa Diretora

Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) será o 1º vice-presidente; João Alberto Souza (PMDB-MA), 2º vice-presidente; José Pimentel (PT-CE), 1º secretário; Gladson Camelli (PP-AC), 2ª Secretaria; e os senadores Antônio Carlos Valadares (PSB-PB) e Zezé Perrela (PMDB-MG), 3ª e 4ª secretários, respectivamente.

Após impasse

João Alberto é indicado por sorteio

Após impasse na cúpula do PMDB, a bancada decidiu indicar João Alberto (MA) para a 2ª vice-presidência do Senado. Também pleiteavam a vaga Valdir Raupp (RO), Garibaldi Alves (RN) e Marta Suplicy (MA). Instantes antes do início da eleição, os senadores fizeram um sorteio para resolver a situação.