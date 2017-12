Mais notícias de Nacional: mais de 63 mil presos farão Encceja PPL

00:00 · 18.12.2017

Exame educacional

Aproximadamente, 63,7 mil presos farão o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Privados de Liberdade (Encceja PPL), amanhã e na quarta-feira (20). A avaliação permite a possibilidade de obtenção de títulos a pessoas em unidades prisionais que não completaram os ensinos fundamental e médio.

Rio Madeira

Licença para garimpo na mira do MPF-AM

O Ministério Público Federal no Amazonas entrou ontem com um pedido de liminar para suspender as licenças ambientais concedidas pelo governo estadual a garimpeiros que exploram ouro no rio Madeira. Essas licenças ambientais foram concedidas na última terça-feira (12).

Em festa rave

Desabamento causa uma morte no RS

Uma pessoa morreu devido ao desabamento do palco da festa rave Atmosphere, provocado pelo forte vento, na tarde de ontem, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Kalleby Freitas da Rosa, de 30 anos.