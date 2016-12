Mais notícias de Nacional: Lava-Jato atingiu 'grau de loucura'

00:00 · 22.12.2016

Dois dias depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virar réu em processo no qual é acusado de receber um terreno da Odebrecht, o Instituto Lula divulgou nota ontem, na qual diz que a Operação Lava-Jato atingiu um "grau de loucura".

Decisão

Réu do mensalão terá liberdade condicional

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, concedeu livramento condicional a mais um réu do mensalão, José Roberto Salgado - condenado em regime inicialmente fechado a 14 anos e cinco meses de reclusão.

Para pagar fiança

Ex-tesoureiro do PT terá de indicar imóvel

A juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro, mandou a defesa do ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira indicar um imóvel para garantir fiança do petista. Moro revogou a prisão de Ferreira, mas impôs a ele o recolhimento de R$ 1 milhão.

Ministério da Educação

Aliado de ACM Neto vai gerir FNDE

Um dos auxiliares mais próximos do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), Sílvio Pinheiro foi nomeado ontem para chefiar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação.

Plano anticrise

RS aprova extinção de oito fundações

Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul aprovaram na madrugada de ontem dois projetos de lei do governo gaúcho que extinguem oito fundações gaúchas. Cerca de 1,2 mil servidores regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) devem ser demitidos. Os contratos serão rescindidos em 180 dias.

Aumento da conciliação

Supremo debate com agências reguladoras

A presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, se reuniu com os presidentes das agências reguladoras para tratar de medidas visando reduzir a judicialização das questões que envolvem os serviços públicos. A ministra pretende buscar parcerias com os órgãos para aumentar as medidas de conciliação.