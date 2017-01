Mais notícias de Nacional: José Medeiros vai concorrer ao Senado

00:00 · 13.01.2017

Pelo PSD

Apostando no sucesso de candidatos "outsiders", o novato, mas barulhento, senador José Medeiros (PSD-MT), aceitou o desafio de um grupo de senadores independentes e irá disputar a presidência do Senado contra o líder do PMDB, Eunício Oliveira (CE).

Para custear hospital

Determinado arresto de R$ 7,48 mi do Rio

A Justiça determinou, o arresto de R$ 7,48 milhões das contas do governo do Estado do Rio para o pagamento das despesas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Uerj. A ordem foi expedida pela juíza Ana Cecilia Argueso Gomes de Almeida, da 6ª Vara da Fazenda Pública do Rio.

Ex-tesoureiro do PP

STJ nega liberdade a João Claudio Genu

A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, negou pedido de liberdade feito pela defesa do ex-tesoureiro do PP João Claudio Genu, condenado a mais de oito anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro em um dos processos da Lava-Jato. Genu está preso desde maio de 2016 em Curitiba.

Ex-governador de MG

Bens de Azeredo vão ser bloqueados

Um desembargador de Minas Gerais determinou o bloqueio de bens do ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) em ação de improbidade administrativa relativa ao episódio conhecido como mensalão tucano. A decisão liminar não define a quantia que deve ser bloqueada das contas de Azeredo. Cabe recurso. Azeredo seria "o maior beneficiário da campanha eleitoral".

Por propina

Lava-Jato denuncia executivo da Decal

Em denúncia oferecida pela força-tarefa da Lava-Jato no MPF, em Curitiba o executivo Mariano Marcondes Ferraz, representante da empresa Decal do Brasil, foi acusado pela prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em razão do pagamento de vantagens indevidas, no valor total de US$ 868.450,00, para obter a renovação do contrato firmado entre a Decal do Brasil e a Petrobras.

Transporte público

SP tem protesto contra aumento

O Movimento Passe Livre (MPL) protestou, na tarde de ontem, contra o aumento das tarifas de transporte público proposto pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). O grupo, de cerca de duas mil pessoas, se reuniu na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista. Houve confusão e duas agências bancárias foram depredadas.

Febre amarela

Minas já tem 110 casos suspeitos

Em boletim epidemiológico divulgado ontem, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que o número de casos suspeitos de febre amarela no estado já somam 110 este ano. Destes, 20 são tratados como casos prováveis. Os outros 90 casos ainda estão sendo analisados.