Mais notícias de Nacional: Irmã de Aécio pede revogação de prisão

00:00 · 08.06.2017

Ao Supremo

A defesa de Andrea Neves apresentou, ontem, novo pedido de liberdade, ao Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de que não haveria motivos para mantê-la presa. A irmã do senador afastado Aécio Neves teria pedido, em reunião com o delator Joesley Batista, R$ 2 milhões, em nome do irmão.

À presidência em 2018

Joaquim Barbosa admite candidatura

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa admitiu, ontem, a possibilidade de se candidatar à presidência da República, embora tenha ressaltado que "ainda hesita". Ele disse estar refletindo sobre o assunto, que não ignora pesquisas eleitorais e que já conversou com Marina Silva, da Rede, e com o PSB.

Em alegações finais

Cabral defende que 'Caixa 2' não é crime

Ao pedir sua absolvição ao juiz Sérgio Moro, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB) exaltou seu mandato à frente do governo (2007 a 2014). Por meio de seus advogados, o peemedebista afirmou ainda, em suas alegações finais, entregues na segunda-feira (5) ao juiz Moro, que Caixa 2 não é crime.

Para o CNMP

Votação para indicar Luciano Nunes adiada

Com quórum baixo de senadores no plenário, não foi possível votar a indicação de Luciano Nunes Maia, sobrinho do ministro Napoleão Nunes Maia, para vaga no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) ontem. O senador Eunício Oliveira disse que não iria correr o risco de desaprovar nomes já sabatinados.

Ex-diretor da J&F

Aprovada resolução para ouvir Saud

Em mais uma ofensiva no Congresso Nacional contra o Grupo J&F, responsável pela JBS, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou ontem, em votação simbólica, requerimento para ouvir o diretor de relações institucionais do grupo Ricardo Saud.

Do Senado

Reforma trabalhista chega à CAS

O texto da reforma trabalhista, Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/17, chegou ontem à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. A previsão agora é que o projeto, aprovado na terça-feira (6) na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa, seja lido no dia de hoje, no colegiado, em uma sessão extraordinária.

José Pimentel

Senador cearense critica texto-base

O senador José Pimentel (PT-CE), que votou contrário a proposta de reforma trabalhista na CAE, questionou a falta de alteração no texto da reforma e as indicações de vetos presidenciais, associados à edição de MP. Para ele, a reforma não garante geração de emprego.

Fóssil

Achado cogumelo mais antigo no Cariri

Cientistas da Universidade de Illinois (EUA) encontraram em uma formação calcária da Chapada do Araripe, no Cariri, o fóssil de cogumelo mais antigo do mundo, com 115 milhões de anos. O achado foi descrito em artigo publicado na revista científica "Plos One", ontem.