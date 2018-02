Mais notícias de Nacional: Inscrições para o Fies se encerram quarta-feira (28)

00:00 · 26.02.2018

Ensino Superior

O prazo para inscrições no Fies termina na quarta-feira (28). Podem se inscrever alunos que tiveram média de pelo menos 450 no Enem e que não tenham tirado nota zero na redação. Outra exigência é se encaixar dentro dos limites de faixa de renda estabelecidos.

De 10 anos

RJ: Polícia investiga morte de menino

A polícia investiga se a morte do menino Marlon de Andrade, de 10 anos, no Pavão-Pavãozinho, foi por bala perdida ou disparo acidental. No início da tarde de ontem, familiares da criança estiveram no IML, para a liberação do corpo.

Amanhã

Acusado por chacina em Osasco vai a júri

O PM Victor Cristilder dos Santos, acusado de envolvimento na chacina de Osasco e Barueri, vai a júri popular amanhã, quando os jurados decidirão se ele será ou não condenado pelas 17 mortes ocorridas no dia 13 de agosto de 2015.