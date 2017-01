Mais notícias de Nacional: Indiciado ex-gerente de Abreu e Lima

00:00 · 05.01.2017

Por corrupção

O ex-gerente da Petrobras Glauco Colepicolo Legatti foi indiciado na Operação Lava-Jato sob suspeita de corrupção. Legatti era um dos responsáveis pela obra da refinaria Abreu e Lima (PE). Ele é suspeito de ter recebido propinas da Galvão Engenharia e da Odebrecht.

Em Roraima

STJ determina saída de conselheiro do TCE

A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, determinou que seja cumprido imediatamente o afastamento do conselheiro do TCE-RR Henrique Manoel Fernandes Machado, decidido pela Corte Especial do STJ. Réu pelo crime de peculato, ele tem se recusado a deixar o cargo.

Em conjunto

Alckmin e João Doria anunciam nove ações

Depois do repasse de R$ 84 milhões dos cofres do Estado a programas de assistência social realizados no município, a parceria entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito de São Paulo, João Doria, promete anunciar na segunda-feira (9) mais nove medidas conjuntas em áreas consideradas prioritárias, como segurança e educação.

Que caiu em BH

Faltou fiscalização em viaduto, diz PF

A PF apresentou ontem as conclusões de um inquérito que apurava fraudes em licitações para construção de vias ligadas ao tráfego do BRT em Belo Horizonte. Foram indiciadas 18 pessoas. A investigação mostra que as obras, não tiveram fiscalização externa, o que teria contribuído para a queda do viaduto Batalha dos Guararapes em 2014. Duas pessoas morreram.

1º beijo na TV do Brasil

Vida Alves falece Aos 88 anos, em SP

A atriz Vida Alves, que marcou a história da televisão brasileira ao protagonizar, ao lado de Walter Foster, o primeiro beijo em uma telenovela nacional em "Sua Vida Me Pertence", na TV Tupi, em 1951, morreu em São Paulo. Ela estava com 88 anos e sua morte foi causada por falência múltipla de órgãos.