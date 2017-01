Mais notícias de Nacional: Incêndio em fábrica da vale libera gás tóxico

00:00 · 06.01.2017

Em Cubatão

Um incêndio atingiu uma unidade industrial da Vale Fertilizantes e liberou nuvem de fumaça tóxica, ontem, em Cubatão (SP). O fogo atingiu um depósito de nitrato de amônio, usado na produção de adubos e defensivos agrícolas. O fogo só foi controlado por volta das 19 horas locais (18h em Fortaleza).

Ganho em bolão da mega

Policiais doam prêmio à menina doente

Um grupo de policiais de Santo André (SP), acertou um bolão da Mega-Sena e arrecadou R$ 3 mil. O valor, ao invés de ser dividido entre os participantes, foi revertido em ajuda à menina Isabela Diringer, de Mogi das Cruzes (SP), que está em campanha de arrecadação para fazer uma cirurgia na Inglaterra.

Em Alagoas

Renan Calheiros teme crescimento de rivais

A menos de um mês de deixar a presidência do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) demonstra preocupação a aliados com a articulação de ministros de Alagoas para disputar uma vaga de senador em 2018, quando o peemedebista pretende se reeleger.

Após 4 meses preso

Irmão de Garotinho toma posse na Câmara

Tomou posse como deputado federal Nelson Nahim Mateus de Oliveira (PSD-RJ), irmão do ex-governador do Rio Anthony Garotinho. Nahim é suplente. O novo deputado foi preso em junho acusado de participar de uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro.

Facebook e pensa brasil

Gilberto Gil consegue liminar contra redes

O cantor e compositor Gilberto Gil conseguiu obter uma liminar na Justiça contra o Facebook e a rede de sites Pensa Brasil em texto considerado falso com supostas críticas à Operação Lava-Jato e ao juiz Sérgio Moro - e defesas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em São Paulo

Recesso suspende audiências de custódia

Para tentar diminuir a população carcerária, o CNJ criou um projeto. O cidadão que for detido comparece em até 24 horas diante de um juiz e pode eventualmente responder ao processo em liberdade. Mas, em São Paulo, a iniciativa está suspensa por causa do recesso do Judiciário.

Deixou o cargo há 4 dias

Ex-prefeito é morto a tiros em Rondônia

O ex-prefeito de Ministro Andreazza (RO) Neuri Carlos Persch (PTB), 48, foi morto a tiros. O ex-prefeito tomava chimarrão em frente à casa da mãe com familiares, por volta das 19h. Segundo a Polícia Civil, dois homens chegaram em uma moto e o garupa atirou contra Persch.