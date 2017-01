Mais notícias de Nacional: Governo pagou R$ 2,4 bi a investigados

00:00 · 09.01.2017

Lava-Jato

Alvos da Operação Lava-Jato desde o fim de 2014, as principais empreiteiras investigadas receberam cerca de R$ 2,4 bilhões do governo federal nos últimos dois anos. O valor inclui repasses a obras suspeitas de fraude.

Novos partidos

TSE analisa 50 pedidos de criação

No último dia útil de 2016, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou o 50º pedido para criar uma agremiação política no Brasil, o Partido Democrático dos Servidores Públicos (PDSP). Além desta, outras 49 aguardam para saber se poderão participar de disputas.

Abastecimento

Nível de água no Cantareira recua

As represas do sistema Cantareira perderam volume na primeira semana de 2017, mas seguem bem mais cheias do que eram na crise hídrica de um ano atrás, quando o governo de São Paulo foi forçado a bombear água de reserva, o chamado volume morto, para evitar racionar.