Mais notícias de Nacional: Geraldo Julio promete 'mais com menos'

00:00 · 02.01.2017

Ao tomar posse ontem como prefeito reeleito do Recife, Geraldo Julio (PSB) estabeleceu o lema de "fazer mais com menos", citando diversas vezes a crise econômica nacional. Ele fez um discurso crítico a um ajuste fiscal que prejudique o combate à desigualdade.

Em Porto Alegre

Marchezan reforça discurso de mudança

O prefeito da capital gaúcha, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), centrou o discurso realizado na cerimônia de transmissão de cargo, no início da noite de ontem, na necessidade de mudar a forma de administrar a cidade e fazer política, seguindo o tom adotado na campanha.

4º mandato

Iris Rezende assume mandato em Goiânia

Pela quarta vez, Iris Rezende (PMDB) tomou posse como prefeito de Goiânia na tarde de ontem. Após tomar posse, ele falou que os eleitos precisam ter determinação para fazer da capital uma cidade melhor. "Cabe a nós trabalhar a partir de hoje para fazer valer a confiança do povo", disse o peemedebista.

Em Belém

Zenaldo Coutinho inicia segundo governo

O prefeito reeleito de Belém, Zenaldo Coutinho (PSDB), toma posse na noite de ontem para seu segundo mandato no executivo municipal. O tucano foi reeleito no 2º turno das eleições municipais de Belém em 2016, quando obteve 396.770 votos, contra 361.376 de seu concorrente.

Rui Palmeira

Em Maceió, reeleito destaca compromisso

O prefeito Rui Palmeira (PSDB) tomou posse ontem, para o segundo mandato consecutivo à frente do Executivo de Maceió. No discurso de posse, Rui falou da reeleição como um novo compromisso firmado com o povo, "de fazer Maceió uma cidade melhor pra todos".

Uma de Fortaleza

Seis apostas dividem R$ 220 mi da 'Mega'

Seis apostas venceram a Mega da Virada em 2016. O resultado teve como prêmio o valor de R$ 220 milhões. Os números são 05, 11, 22, 24, 51 e 53. Uma das apostas é de Fortaleza. As outras são de Salvador (BA), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (RS). Cada uma receberá R$ 36, 8 milhões.

De cinco anos

Menino atingido por bala perdida no RS

Um menino de 5 anos foi atingido na cabeça por uma bala perdida durante as celebrações de ano-novo em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Conforme informações da Brigada Militar, a criança estava acompanhada dos pais, na frente da casa da família, no bairro Caça e Pesca.

Mongaguá

Acidente com fogos fere 10 na orla de SP

Uma bateria de fogos caiu de um andaime durante a festa de Réveillon em Mongaguá, no litoral paulista, e deixou ao menos 10 pessoas feridas na madrugada de ontem. Em nota, a Prefeitura de Mongaguá lamentou o episódio e informou que as equipes de socorro prestaram o atendimento "imediato às vítimas".