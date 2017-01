Mais notícias de Nacional: FHC: Supremo honrará a memória de Teori

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:45

Indicou para o STJ

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou em suas redes sociais mensagem na qual diz ter ficado "entristecido" com a morte do ministro do STF Teori Zavascki. FHC lembra que foi ele quem indicou Zavascki para seu posto anterior, no STJ.

Lembrança permanente

Ministro Fux: 'jamais o esqueceremos'

O ministro Luiz Fux, do STF e do TSE, lamentou a morte de Teori, em uma nota divulgada pelo Supremo. "Confirmada a morte do querido amigo e exemplar magistrado Teori Zavascki, o ministro Luiz Fux manifesta profundo sentimento de pesar aos familiares e entes queridos do ministro", afirmou.

Ex-presidente do STF

'Fará muita falta ao País', diz Barbosa

O ex-presidente do STF Joaquim Barbosa (2012/2014) afirmou em sua rede social que o ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo, "fará muita falta ao País". Barbosa disse estar "chocado e muito triste com a trágica morte do nosso querido Teori Zavascki. À família, minhas condolências".

Acervo

Relator da Lava-Jato deixa 7,5 mil processos

Com a morte de Teori, vários temas que estavam em discussão na Corte devem demorar para retornar à pauta de julgamento. Além da relatoria dos processos da Operação Lava-Jato, o acervo de gabinete do ministro do STF é calculado aproximadamente em 7,5 mil processos.

Eleições presidenciais

Odebrecht revelará doações desde 2000

O acordo de leniência entre a empreiteira Odebrecht e a Operação Lava-Jato, firmado em dezembro e que veio a público essa semana, determina que a empresa identifique todas as suas contas no exterior e doações feitas pelo grupo nas eleições presidenciais, desde 2000.

Gestão prisional

Umanizzare na mira de Tribunal do TO

A empresa Umanizzare Gestão Prisional e Serviços Ltda, que administra duas prisões no Tocantins, agora é alvo também do Tribunal de Contas do Estado. A Corte tocantinense informou que vai analisar dois contratos firmados pela Secretaria Estadual de Cidadania e Justiça com a empresa.

Penitenciários

Agentes decidem encerrar greve no Rio

Os agentes penitenciários do Rio decidiram terminar com a greve iniciada na terça-feira (17), depois de três dias de paralisação. A decisão foi tomada em assembleia do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do Rio. Os agentes resolveram cumprir a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio.