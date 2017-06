Mais notícias de Nacional: Fechado acordo para votar Reforma dia 28

00:00 · 09.06.2017

Trabalhista

Um acordo entre senadores da base governista e da oposição permitiu ontem a definição de um novo calendário para a votação da reforma trabalhista na Casa. Havia a expectativa da leitura do relatório do senador Ricardo Ferraço, na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), mas a leitura foi marcada para a próxima terça-feira (13). Ficou acertado ainda que será concedido pedido de vista aos senadores, com a votação na CAS no dia 21 de junho.

Em Minas Gerais

JBS aponta repasses para vice de Pimentel

Em articulação para assumir o governo de Minas Gerais caso o petista Fernando Pimentel seja afastado, o vice-governador Antônio Andrade (PMDB) é citado em planilhas da JBS, junto ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que apontam aproximadamente R$ 8 milhões em repasses. Os documentos foram entregues ao MPF pelo lobista Ricardo Saud, executivo da empresa, e indicam que os valores foram transferidos em 2014, durante a campanha eleitoral.

Nomeados em concurso

Decisão judicial não dá promoção retroativa

O STF decidiu por unanimidade, ontem, que os nomeados tardiamente em concurso público por sentença judicial não têm direito a promoções ou progressões funcionais retroativas ao momento correto do ato. A decisão tem repercussão geral, ou seja, tem que ser seguida por todos os juízes do país. O relator do recurso, ministro Marco Aurélio Mello, afirmou que a progressão e promoção funcional retroativa gerariam uma quebra de isonomia.

No Senado

Lindbergh assume liderança do PT

Depois de a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) ser eleita presidente nacional do PT no último fim de semana, a liderança da bancada petista no Senado Federal, que passará a ser exercida pelo senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

Determina STF

Cota em concurso é constitucional

Cotas raciais em concursos públicos são constitucionais, decidiu o STF ontem, por unanimidade. Votaram ontem pela procedência da ação declaratória de constitucionalidade mais quatro ministros.