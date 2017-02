Mais notícias de Nacional: Fachin quer ir para Turma da Lava-Jato

00:00 · 01.02.2017 / atualizado às 00:18

No STF

O ministro Edson Fachin, do STF, informou ontem que ele se dispõe a mudar da 1ª para a 2ª Turma, que julga os casos da Lava-Jato na Corte. A mudança, caso se confirme, indica que o sorteio da relatoria ficará entre Mendes, Toffoli, Lewandowski, Celso de Mello e o próprio Fachin.

Trombose nas pernas

Quadro de Marisa é grave, mas estável

Internada há uma semana no Hospital Sírio-Libanês, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico, a ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva foi diagnosticada com trombose nas pernas. O quadro clínico da mulher do Lula é grave, mas permanece estável.

Na Zelotes

Guido Mantega se livra de indiciamento

A PF indiciou sete pessoas, mas livrou o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), Otacílio Cartaxo, em um dos inquéritos da Zelotes. Os indiciamentos foram propostos pela delegada federal Rafaella Vieira Linhas Parca.

Presidente da fiocruz

Nísia Trindade não crê em fim do Aedes

A presidente da Fiocruz, Nísia Trindade, disse ontem que atualmente é praticamente impossível erradicar o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e também da febre amarela. "O combate ao Aedes talvez seja o maior desafio da saúde pública," disse Nísia.

Em rótulo de produtos

Presença de lactose terá de ser informada

Fabricantes de alimentos terão que indicar no rótulo sempre que o produto tiver lactose na composição. A determinação, feita ontem pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), prevê que em 24 meses todos os produtos devem estar dentro da norma.