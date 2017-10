Mais notícias de Nacional: Fachin arquiva caso sobre Zeca Dirceu

00:00 · 10.10.2017

A pedido da PGR

O ministro Edson Fachin, do STF , arquivou um inquérito da Lava-Jato que investigava o deputado Zeca Dirceu (PT-PR), filho do ex-ministro José Dirceu, atendendo a pedido da PGR. O caso está em segredo judicial.

Correios

Acordo faz categoria voltar ao trabalho

Os empregados dos Correios, que tinham aderido à paralisação parcial da categoria, retornaram ao trabalho, ontem, após aceitar a proposta do TST. A proposta prevê reajuste de 2,07%.

No interior paulista

Queda de avião de pequeno porte mata 3

Um avião de pequeno porte caiu, ontem, em São José do Rio Preto (interior paulista), deixando três mortos. A aeronave caiu sobre uma casa. As vítimas foram socorridas, mas não resistiram. A causa do acidente ainda é investigada.

Creche em Janaúba

Morre a 9ª criança vítima de incêndio

Morreu, ontem, Mateus Felipe Rocha Santos, de 5 anos, em um hospital em Belo Horizonte (MG). Foi a 10ª vítima a falecer - a 9ª criança - do ataque de quinta (5), em uma creche em Janaúba.

De operadores do PMDB

PF não consegue ter acesso a arquivos

Após 810 bilhões de tentativas frustradas, a Polícia Federal encerrou relatório sem conseguir acessar arquivos dos operadores Jorge e Bruno Luz, que confessaram pagamento de R$ 11,5 milhões em propinas a peemedebistas oriundos de contratos da Petrobras.

De Cunha e Funaro

Juiz federal adia de novo depoimentos

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, adiou mais uma vez os interrogatórios do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB) e do corretor Lúcio Funaro na ação que investiga desvios na Caixa Econômica. Eles iriam prestar depoimento hoje.

Pesquisa nacional

Para 78%, corrupção cresceu em 12 meses

Oito em cada dez brasileiros acreditam que a corrupção aumentou no País nos últimos 12 meses. O número consta no Barômetro Global da Corrupção, considerada a pesquisa de opinião mais importante no mundo sobre comportamentos relacionados à corrupção.