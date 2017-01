Mais notícias de Nacional: Ex-primeira dama tem quadro estável

00:00 · 28.01.2017

Mas segue sedada

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva permanece internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês. Segundo boletim médico divulgado há pouco, ela continua sedada e apresenta os quadros neurológico e tomográfico estáveis.

'Andaime'

PF deflagra operação na Paraíba e no Ceará

A CGU, em parceria com a PF e o MPF, deflagrou, na sexta-feira, 27, a 4ª fase da Operação Andaime - investigação sobre obras públicas irregulares. Os mandados foram cumpridos na Paraíba e no Ceará.

Do Brasil

Polícia retoma Alcaçuz e hasteia bandeira

Policiais entraram na sexta-feira (27), de surpresa, na penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta (RN), para retomar o controle do presídio. Logo após a ação, a bandeira do Brasil foi hasteada onde antes ficavam as bandeiras das facções.

Onde 33 morreram

Exército entra em presídio em Roraima

Soldados da 1ª Brigada de infantaria de Selva, do Exército, entraram na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, na zona rural de Boa Vista (RR), para fazer uma varredura no local em que 33 detentos morreram em rebelião no início do mês.