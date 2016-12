Mais notícias de Nacional: Eunício Oliveira tenta se descolar de Renan

00:00 · 24.12.2016

Bastidores no Senado

Favorito para assumir a presidência do Senado no próximo ano, o líder do PMDB na Casa, Eunício Oliveira (CE), procura agora se distanciar da imagem do atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL). Eunício tem afirmado em conversas reservadas que não é "da turma do Renan".

Lançamento até abril

PT pretende ter Lula como presidenciável

O PT pretende lançar a pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, entre fevereiro e abril. A estratégia tem como primeiro objetivo aproveitar politicamente a baixa popularidade do governo Michel Temer.

Do exército brasileiro

Comandante prevê piora em crise no País

O comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas divulgou uma mensagem de fim de ano em vídeo, em que afirma que o País passa por crise e prevê o agravamento dela. "Vislumbro para o ano que se aproxima o agravamento das dificuldades que assolam o País", afirma o comandante.

De padrasto

Menina relata abuso em carta a 'Papai Noel'

Em uma carta endereçada ao 'Papai Noel', uma menina de 13 anos pede um tênis, uma camiseta ou calça e faz uma revelação: "Meu padrasto abusou de mim, mas não conta pra ninguém". A carta foi vista pelo professor da escola onde a menina estuda, em Bauru (S P), e acabou virando caso de Justiça.

No Rio de Janeiro

Polícia prende suspeita de sequestrar grávida

A Polícia Civil do Rio prendeu, na sexta-feira (23), Thaina da Silva Pinto, por suspeita de participação no sequestro de Rayanne Christini Costa Ferreira. Rayanne, que está grávida de sete meses, está desaparecida desde o último dia 13. Segundo a Polícia, novas diligências estão em andamento para localizar a vítima.

Após fazer angioplastia

Alcione recebe alta e passará Natal em casa

A cantora Alcione, 69, recebeu alta hospitalar na sexta-feira (23), e passará o Natal em casa com familiares e amigos. Para celebrar a boa notícia e tranquilizar os admiradores, a cantora gravou um vídeo e o compartilhou nas redes sociais. "Oi, gente! Já estou indo para casa", escreveu.