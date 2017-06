Mais notícias de Nacional: Emílio disse não saber relação de contratos

00:00 · 13.06.2017

Com Instituto Lula

Emílio Odebrecht foi ouvido pela Justiça Federal no Paraná. O empresário disse que não se envolveu nos oito contratos firmados entre a empreiteira e a Petrobras, citados na ação. Ele também disse não saber se os contratos estavam condicionados à aquisição de um imóvel para o Instituto Lula.

Segundo empresário

Governador do MT pediu 'Caixa Dois'

O empresário Alan Malouf confessou à Justiça ter feito pagamentos de R$ 2 milhões, via 'Caixa dois', para a campanha do governador do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB-MT), e alegou ter recebido R$ 260 mil "de volta" por meio de um esquema de fraudes em licitações na Secretaria de Educação.

De estadia em Paris

Beto Richa condenado a devolver gastos

O governador do Paraná, Beto Richa, e a primeira-dama Fernanda Richa foram condenados pela 3ª Vara da Fazenda Pública a restituir o valor gasto pelo governo do Estado em um estadia em Paris, em 2015. Pelo menos dez pessoas foram enviadas pelo Estado, na época, para uma missão internacional.

Carnaval em São Paulo

Gestão teria orientado empresa em licitação

A gestão do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), teria orientado a agência de eventos Dream Factory, contratada pela Ambev, para vencer a concorrência pelo patrocínio do Carnaval, segundo reportagem da CBN. A Prefeitura paulistana emitiu nota negando irregularidades na condução do edital.