Mais notícias de Nacional: Dilma deve depor no dia 24 de março

00:00 · 02.02.2017

Caso Odebrecht

A ex-presidente Dilma Rousseff deve prestar depoimento no dia 24 de março na ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Dilma foi arrolada como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht.

De contas do Sisu

MEC pede que PF investigue invasão

O Ministério da Educação pediu ontem que a Polícia Federal (PF) investigue denúncias de acesso indevido a dados pessoais de seis candidatos às vagas do Sisu. De acordo com os estudantes, a invasão teria possibilitado a alteração de suas opções de curso.

Insegurança

Unidade da PM é incendiada no RN

A unidade do Pelotão Destacado de Polícia Militar de Arez, na região leste do Rio Grande do Norte, foi incendiada ontem. O fogo destruiu parte do prédio e um veículo. Nenhum policial ficou ferido. Duas pessoas já foram presas suspeitas de envolvimento no ataque.