Mais notícias de Nacional: Deputado Jean Wyllys receberá advertência

00:00 · 06.04.2017 / atualizado às 00:22

Cuspida em Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados rejeitou, ontem, o pedido de suspensão do mandato parlamentar de Jean Wyllys (PSOL-RJ). Apesar de o relator, deputado Ricardo Izar (PP-SP), ter proposto pena reduzida a 30 dias, o colegiado optou por parecer alternativo de advertência por escrito, que será lida no plenário.

Reafirmação no Senado

Para Renan, Temer 'não tem para onde ir'

O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), voltou a dizer ontem, no plenário, que "o presidente Michel Temer não tem para onde ir". No início do discurso, ele afirmou que iria retificar a declaração, feita a aliados durante jantar da bancada na terça-feira (4) à noite, mas o senador acabou reforçando o posicionamento anterior.

Diz Roberto Requião

'Presidente serve vinho envenenado'

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) acusou ontem o governo de impor à base um "suicídio coletivo" à la Jim Jones, pastor que comandou um massacre que matou 918 pessoas em 1979 na Guiana. A maioria dos mortos bebeu, a mando do líder religioso fundador de uma seita pentecostal, veneno misturado a um ponche de frutas.

Tendo veto como opção

Maia sugere revisão de projeto sobre o Uber

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, ontem, esperar que o Senado recupere agora o texto original do projeto que regulamenta os aplicativos de transporte, como o Uber. Maia considerou que os destaques que alteraram o texto principal geram restrições e sinalizou que pode atuar junto ao presidente Michel Temer para que ele vete as emendas.

De caráter nacional

Aprovado documento único de identificação

O Projeto de Lei da Câmara (PLC) 19/2017, que propõe reunir dados biométricos e civis, como Registro Geral, Carteira Nacional de Habilitação e o título de eleitor em um único documento, a Identificação Nacional, foi aprovado ontem pela CCJ do Senado. A proposta ainda precisa passar por votação no plenário da Casa.

CCJ do Senado aprova

Estupro deve passar a ser imprescritível

Integrantes da Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovaram ontem, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna o estupro crime imprescritível. O texto, de autoria do senador Jorge Viana (PT-AC), segue para discussão no plenário da Casa, e para ser aprovado é preciso o apoio de pelo menos 3/5 dos senadores em dois turnos de votação.

Carnaval do Rio

Portela dividirá título com a Mocidade

A Liesa decidiu ontem pela divisão do título entre a Portela e a Mocidade. Foram 7 votos a favor; houve 5 abstenções e só a Portela votou contra. A Mocidade havia perdido para a Portela por um décimo. O décimo em questão se deu por equívoco do julgador Valmir Aleixo, que avaliou o quesito enredo: ele se baseou em uma versão antiga do livro Abre-alas.