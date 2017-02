Mais notícias de Nacional: Defesa exime Temer e PMDB de contratação

00:00 · 04.02.2017

De gráficas em 2014

Em manifestação encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a defesa do presidente Michel Temer reiterou que ele e o PMDB "não foram os responsáveis" pelas contratações dos serviços de gráficas que estão na mira da investigação da Corte.

1º encontro após escolha

Edson Fachin e Janot discutem Lava-Jato

Novo relator da Lava-Jato no STF, o ministro Edson Fachin teve uma audiência com o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no gabinete do ministro no STF. Com cerca de 40 minutos, este foi o primeiro encontro entre Fachin e Janot para tratar dos processos relacionados à Lava-Jato.

Com empresários

Delcídio diz que Palocci negociou campanhas

Em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro na sexta-feira (3), o senador cassado Delcídio do Amaral voltou a acusar o ex-ministro Antônio Palocci de fazer a ponte entre os interesses do governo, à época da gestão petista, e os empresários para beneficiar campanhas políticas.

Após derrota de Jovair

PTB cobra ministério ao governo federal

Em um recado ao Palácio do Planalto, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, afirmou em um vídeo divulgado nas redes sociais que, após a derrota para a presidência da Câmara, o deputado Jovair Arantes (PTB-GO) precisa ser recompensado assumindo um ministério no governo Temer.

No Rio de Janeiro

Último dos foragidos da 'Eficiência' é preso

O publicitário Francisco de Assis Neto, o "Kiko", ex-assessor de Sérgio Cabral, foi preso por volta das 11h10 (10h10 de Fortaleza) da última sexta-feira (3), ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, no Rio. "Kiko" era considerado o último foragido da Operação Eficiência.