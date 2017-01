Mais notícias de Nacional: Decretada emergência em 152 cidades de MG

00:00 · 14.01.2017

Por febre amarela

O número de casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais passou para 133. Desse total, 20 já tiveram comprovação laboratorial para o vírus. Números da Secretaria Estadual de Saúde indicam que 38 pacientes morreram. Por causa do surto, o governo de Minas declarou emergência em 152 cidades.

Antecipação

Divulgação de notas do Enem será dia 18

A divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), prevista para acontecer na próxima quinta-feira (19), deve ser antecipada para a quarta (18). A informação foi prestada na sexta-feira, 13, pelo ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), durante compromisso no Rio de Janeiro.

De Campinas

ONU Mulheres vê machismo em chacina

Em nota pública, a ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, classificou como um caso de machismo a chacina que deixou 12 pessoas mortas em Campinas (SP) - 9 delas mulheres, durante o Réveillon. A entidade disse repudiar os assassinatos.

Em Porto Alegre

Câmeras flagram abandono de bebê

Em Porto Alegre, a história de um bebê abandonado comoveu os gaúchos. Ele foi achado pela auxiliar fiscal, Ana Paula Filippsen. Câmeras flagraram o abandono, que aconteceu dia 27 de dezembro. A polícia divulgou as imagens só agora porque ainda não identificou a mulher que abandonou a criança.