Mais notícias de Nacional: Cresce dependência do Bolsa Família

00:00 · 06.02.2017

Municípios

A queda nas transferências federais deixou os municípios cada vez mais dependentes do Bolsa Família. De 2008 para cá, a proporção de recursos do programa social em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de renda das prefeituras, subiu de 25% para 40%.

Há mais de dez anos

Famílias aguardam conclusão de projeto

Uma comunidade de Belém (PA) mora sob as águas da Baía do Guajará e espera a conclusão de obras que prometem tirar as mais de 400 famílias das palafitas e da sujeira que cerca o local. Uma placa indica o início da obra - setembro de 2016 - e a previsão de conclusão, um ano depois, há mais de dez anos.

Improbidade Administrativa

Denúncia contra Padilha é recusada

A Justiça Federal no Rio Grande do Sul julgou improcedente uma ação de improbidade administrativa ajuizada contra o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil). Ele havia sido acusado pelo Ministério Públicol de favorecer a universidade privada Ulbra quando era deputado federal.

40 estações

Metrô de São Paulo terá wifi grátis

A oferta de rede gratuita de wifi será ampliada para 40 estações do Metrô de São Paulo até 19 de fevereiro após parceria entre o governo do estado e a iniciativa privada. As seis estações que atualmente contam o serviço terão a cobertura de sinal ampliada. A primeira etapa começou ontem.

Câncer de mama

Diagnóstico tardio preocupa médicos

O presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), Antônio Luiz Frasson, disse que o retardo do diagnóstico preocupa a todos os mastologistas. Ontem foi celebrado o Dia Nacional da Mamografia. Segundo a SBM, o Brasil registra 58 mil casos de câncer de mama por ano.