Mais notícias de Nacional: Cármen Lúcia cumpre agenda intensa

00:00 · 18.07.2018

Presidente da República em exercício, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, cumpre agenda intensa de compromissos no Palácio do Planalto, ontem. Entre as reuniões, ela teve encontro com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. Além disso, ela se reuniu com o presidente da Petrobras, Ivan de Souza Monteiro, e Taísa Maciel, gerente jurídica da estatal.

DE CHEFE DO EXECUTIVO

DEM quer mudar regra para os substitutos

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação na Câmara quer mudar as regras para a substituição do presidente da República nos seis meses que antecedem a eleição. O texto foi protocolado pelo líder do DEM, Rodrigo Garcia (SP), na última terça-feira (10). Garcia é o líder da bancada à qual pertence Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da casa e um dos principais afetados pela regra atual.