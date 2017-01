Mais notícias de Nacional: Camargo Correa tem contas congeladas

00:00 · 19.01.2017

Pelo MP do Peru

O Ministério Público do Peru congelou as contas da empreiteira brasileira Camargo Correa, no âmbito da "Lava-Jato". A decisão também congela contas das firmas vinculadas ao empresário peruano Gonzalo Monteverde, suspeito de ajudar empresas brasileiras.

Por meio do presidente

Panamá pede 'verdade' sobre Odebrecht

O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, pediu ontem que sejam conhecidos todos os detalhes sobre os mais de 59 milhões de dólares pagos em subornos pela Odebrecht em seu país para se beneficiar de contratos. "Há uma indignação nacional", disse Varela a jornalistas.

Prestes a sair do PDT

Telmário Mota diz que vai pedir filiação ao PTB

Prestes a ser expulso definitivamente do PDT por ter votado à favor da PEC do Teto de gastos, o senador Telmário Mota (RR) falou, ontem, em entrevista à Rádio Guaíba que vai pedir filiação ao PTB, partido chefiado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, delator do Mensalão.

Por formação de cartel

Andrade Gutierrez e UTC pagarão R$ 195 mi

O Cade informou que as construtoras Andrade Gutierrez e UTC pagarão R$ 195 milhões ao governo federal por formação de cartel em licitações investigadas na Lava-Jato. O cartel foi em licitações da Petrobras e da Eletronuclear. Cada construtora assinou dois acordos, um para cada estatal.

Pastor evangélico

Valdemiro Santiago é resgatado de barco

O pastor Valdemiro Santiago, líder e fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na madrugada de ontem, depois que o barco em que ele estava sofreu uma pane elétrica. Eles navegavam na região de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo.