Mais notícias de Nacional: Brasil comunica OMS sobre possível surto

00:00 · 07.01.2017

De febre amarela

O Ministério da Saúde comunicou à OMS a suspeita de um surto de febre amarela no País. Até o momento, foram contabilizados 12 casos suspeitos da infecção, com 5 mortes. Os registros foram feitos nas cidades mineiras de Ladainha, Malacacheta, Frei Gaspar, Caratinga, Piedade de Caratinga e Imbé de Minas.

Emergência

Temporal desaloja 300 famílias no RS

O município de Rolante (RS) foi atingido por um temporal na noite de quinta-feira (5) e a madrugada de sexta(6), causando o transbordamento do Rio Rolante. O prefeito Ademir Gomes Gonçalves decretou situação de emergência no município. Segundo Gonçalves, cerca de 300 famílias ficaram desalojadas.

Ajuda aos Estados

Deputados ameaçam vetos presidenciais

A base aliada ao presidente Michel Temer planeja reverter algumas de suas decisões recentes tão logo o Congresso retome suas atividades em fevereiro. Deputados querem derrubar as restrições feitas à renegociação da dívida dos Estados, ISS e tópicos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Expectativa de economia

Pente-fino no INSS vai recomeçar dia 16

O presidente Michel Temer publicou nova medida provisória para garantir a realização do pente-fino no auxílio-doença e nas aposentadorias por invalidez. O texto foi divulgado em edição extra do "Diário Oficial" de sexta (6). A expectativa é de uma economia de R$ 6 bilhões.

Por exame de DNA

Confirmado que corpo é de embaixador grego

O corpo carbonizado encontrado dentro de um carro, no dia 29 de dezembro, próximo ao Arco Metropolitano, em um dos acessos a Nova Iguaçu, é do embaixador da Grécia no Brasil Kyriakos Amiridis, de 59 anos. O resultado do exame de DNA realizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro deu positivo.

Início de ano

Rio terá fatura extra de R$835 mi em 2017

Ainda sem ter concluído o pagamento dos salários do ano passado, o Estado do Rio começa 2017 com uma fatura adicional de quase R$ 1 bilhão para bancar aumentos ao funcionalismo estadual. A maior parte do custo vem de reajustes para servidores da segurança, aprovados em 2014.

Do Peru

Presidente critica acordo com Odebrecht

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, criticou o acordo entre procuradores do país e a Odebrecht, no qual a construtora terá de realizar um pagamento inicial de US$ 9 milhões. Para Kuczynski, o pagamento inicial teria de ser de US$ 29 milhões.