Mais notícias de Nacional: Alckmin vê prejuízo de R$ 220 milhões

00:00 · 11.01.2017

Veto a reajuste em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) calcula que terá um impacto financeiro de R$ 220 milhões com a decisão judicial que vetou o aumento da integração de transporte. O TJ-SP manteve decisão que suspende o aumento da tarifa da integração dos ônibus, de responsabilidade do município, e trilhos, a cargo do Estado.

Crise penitenciária

Ministra Cármen Lúcia receberá PSOL

A presidente do STF, Cármen Lúcia, receberá hoje, uma comitiva de integrantes do Psol, para discutir o pedido feito pelo partido para que a Supremo declare inconstitucionais trechos da MP 755/16, que tratou da arrecadação e transferência de recursos do Fundo Penitenciário Nacional.

Por acidente

Portal Brasil publica senhas do governo

O perfil do Portal Brasil na rede social Twitter publicou acidentalmente, na manhã de ontem, senhas de contas do governo nas redes sociais. O equívoco foi cometido em uma postagem sobre a permanência da Força Nacional por mais 60 dias no Rio Grande do Norte.

Crises no RJ, MG e RS

Apesar de ajuda, rombo seria de R$ 19,5 bilhões

Mesmo que a União costure um acordo emergencial para socorrer o Rio, Minas e Rio Grande do Sul - os três Estados em situação de calamidade financeira -, ainda restaria um déficit de R$ 19,5 bilhões para este ano, segundo dados fornecidos pelos próprios governos estaduais.

Para desembargadores

Fachin julga inviáveis horas extras em AL

O ministro Edson Fachin, do STF, julgou inviável o Mandado de Segurança 32979, impetrado pela desembargadora do TJ-AL Elisabeth Carvalho Nascimento contra decisão do CNJ, que determinou a devolução de valores recebidos a título de horas extras por trabalho durante o recesso forense.

Organizado pelo MST

Lula retoma agenda política com ato na BA

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma hoje a agenda pública com encontro organizado pelo MST. Sua primeira atividade política de 2017 acontecerá em Salvador (BA). Segundo participantes, a expectativa é que ele seja recebido ao som de "Brasil, urgente, Lula, presidente".

Em fevereiro

Comissão deve votar uso racional da água

Em meio à crise hídrica que afeta vários estados, a Comissão de Meio Ambiente, da Câmara, deve votar, no retorno das atividades parlamentares, em fevereiro, proposta com objetivo de racionalizar o uso da água nos prédios dos órgãos da administração pública federal.