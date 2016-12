Mais notícias de Nacional: Alckmin sugere ajuste a prefeitos

00:00 · 27.12.2016

Fiscal

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), sugeriu aos prefeitos que tomarão posse no dia 1º de janeiro, que façam um ajuste fiscal nas contas de seus municípios. "Todos os prefeitos vão assumir em um período de dificuldade", disse.

Caso do cartel de trens

Testemunhas vão ser ouvidas em SP

Quase três anos depois da primeira leva de cinco denúncias contra executivos acusados de envolvimento no cartel metroferroviário durante governos do PSDB em São Paulo, a Justiça deve começar a ouvir as primeiras testemunhas do caso em janeiro de 2017.

A assentados

União vai acelerar venda de terras

O presidente Michel Temer editou uma MP para agilizar a concessão de títulos para assentados e acelerar a venda de terras da União para beneficiários do Programa Nacional da Reforma Agrária. A meta é entregar 280 mil documentos até 2018.

Renovação

Prazos do Fies terminam na sexta

O prazo para renovação de contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) termina na próxima sexta-feira (30). Além disso, termina no dia 29 o prazo para entregar no Banco do Brasil e na Caixa os Documentos de Regularida- de de Matrícula emitidos a partir de 25 de novembro.

De 26,3% a vereadores

Câmara de São Paulo defende aumento

A Câmara Municipal de São Paulo divulgou nota ontem para defender o aumento do salário dos vereadores, que foi suspenso na véspera por decisão liminar da Justiça. No comunicado, a Casa Legislativa diz que aguarda a notificação da liminar.

De ambulante

Polícia de SP identifica suspeitos de morte

A Polícia Civil identificou suspeitos do espancamento do ambulante Luiz Carlos Ruas, em São Paulo. Alípio dos Santos e Ricardo do Nascimento são suspeitos de espancar o ambulante até a morte após ter defendido um morador de rua, homossexual.