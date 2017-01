Mais notícias de Nacional: Aedes aegypti 'mata' quase 800 pessoas

00:00 · 24.01.2017

Doenças transmitidas

Pelo menos 794 pessoas morreram no Brasil em decorrência das três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, zika e chikungunya, sendo 629 provocadas pela dengue. Os dados são do Ministério da Saúde, registrados até 24 de dezembro de 2016.

Ensino superior

Inscrições no Sisu começarão hoje

A partir de hoje, começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O estudantes podem selecionar até duas opções de cursos. No total, são ofertadas para o primeiro semestre desta no 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino.

No Peru

Odebrecht perde projeto bilionário

A Odebrecht perderá um de seus grandes projetos no exterior, a construção de um gasoduto no Peru. O negócio fazia parte da lista de ativos da empreiteira à venda. O prazo acordado com o governo peruano para levantar os recursos necessários terminou ontem.

Cinco feridos

Explosão em hotel do grupo Silvio Santos

Uma explosão acabou ferindo ao menos cinco pessoas no hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, litoral sul de São Paulo, ontem. O empreendimento pertence ao grupo do empresário e apresentador de televisão Silvio Santos.