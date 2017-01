Mais notícias de Nacional: Acordo do Rio prevê aumento de imposto

00:00 · 31.01.2017

Com a União

O acordo de socorro financeiro ao Rio firmado com a União prevê que o estado aumente as alíquotas do Imposto de Transmissão por Causa Mortis ou Doação (ITCMD) para 8%. Essa é uma das medidas previstas no plano para reforçar o caixa e ajudar o governo fluminense.

Quadro inalterado

Marisa Letícia segue internada em SP

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro estável e condições clínicas inalteradas, de acordo com boletim médico divulgado às 13h15 de ontem.

Da juventude

Aberto processo contra ex-secretário

A Comissão de Ética Pública decidiu abrir um processo para apurar a conduta do ex-secretário nacional da Juventude Bruno Moreira Santos, que deixou o cargo após declarações em que defendia mais chacinas nas penitenciárias brasileiras.

Quarta-feira de cinzas

Depoimento de Berzoini é adiado

A juíza Gabriela Hardt decidiu mudar a data da audiência de depoimento do ex-ministro Ricardo Berzoini arrolado como testemunha de defesa do ex-presidente Lula e sua mulher, Marisa Letícia - que estava marcada para as quarta-feira de cinzas, no dia 1.º de março.

Com sistema online

TSE agiliza processo de quitação eleitoral

O cidadão que estiver pendente com a Justiça Eleitoral pode regularizar a situação e dar início ao pagamento da multa eleitoral no Portal do TSE. Para isso, é preciso acessar a página do órgão e clicar na aba "Eleitor" e, em seguida, no link "Débitos do eleitor".