Mais notícias de Nacional: acidente mata 8 e fere mais de 50

00:00 · 17.07.2018

Um engavetamento na BR-251, no Norte de Minas Gerais, deixou, ontem, ao menos 8 mortos e 53 feridos. A rodovia foi interditada. O acidente envolveu pelo menos dez veículos na serra de Francisco Sá.

Surto de sarampo

Manaus decide reforçar vacinação

Manaus intensificou, ontem, varredura vacinal no intuito de conter o surto de sarampo. Cerca de 900 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde foram convocados para atuar nas ruas todos os dias - inclusive aos fins de semana - pelas próximas seis semanas.

Segundo semestre

Fies abre inscrições para 155 mil vagas

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu, ontem, as inscrições para 155 mil vagas para o segundo semestre de 2018, sendo 50 mil com juro zero. O prazo acaba no domingo (22).