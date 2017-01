Mais notícias de Jogada: 'Maia se credenciou' para ter apoio tucano

00:00 · 25.01.2017

Diz Aécio Neves

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou, ontem, que o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) se "credenciou" para ser o candidato apoiado pelos tucanos à reeleição para comandar a Câmara.

De Sérgio Cabral

Juíza nega revogar prisão de operadores

A Justiça Federal do Rio de Janeiro negou os pedidos de revogação da prisão preventiva e substituição para prisão domiciliar de cinco supostos operadores do ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB), preso desde novembro.

De Alberto Youssef

Brasil repatria US$ 1,6 mi de 'laranja'

Com apoio do DRCI, braço da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania do Ministério da Justiça e Cidadania as autoridades brasileiras repatriaram da Suíça cerca de US$ 1,6 mi que estavam em contas de 'laranja' de Alberto Youssef.

Após divergir de Lupi

Lasier Martins deixa PDT e se filia ao PSD

O senador Lasier Martins (RS), que estava sem partido desde dezembro do ano passado, anunciou que irá se filiar ao PSD. Com a nova adesão, a sigla alcança 5 parlamentares no Senado, seguindo o crescimento do partido na Câmara. O registro oficial será amanhã, em Porto Alegre (RS). Lasier deixou o PDT após divergências com a sigla e com o presidente do partido, Carlos Lupi.

Dificuldade de acesso

MEC diz que sanará problemas no Sisu

O MEC informou ontem que as dificuldades de acesso ao Sisu estão sendo sanadas e garantiu que os candidatos não terão prejuízo. Por meio das redes sociais, muitos candidatos que fizeram a prova no ano passado estão reclamando da dificuldade de acesso, em especial aqueles que prestaram o exame na segunda aplicação.

Diz Roberto Freire

Lei Rouanet mudará ainda em janeiro

O ministro da Cultura, Roberto Freire, disse ontem que o governo vai anunciar mudanças na Lei Rouanet ainda este mês. Freire disse que a aplicação da lei, que permite a empresas e pessoas físicas patrocinar eventos culturais e descontar o investimento de seus impostos, será limitada para torná-la mais democrática e mais descentralizada.

Recuperação

Fazenda e RS iniciam negociação fiscal

O Ministério da Fazenda e o governo do Rio Grande do Sul começaram ontem a discutir as bases do acordo de recuperação fiscal do estado, que enfrenta grave crise orçamentária e decretou calamidade financeira no fim do ano passado. O acordo se dá nos moldes do acertado entre a União e o Rio de Janeiro.