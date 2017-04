Mais notícias de Internacional: Justiça suspende licença de Belo Monte

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:33

Operação de usina

O TRF1 suspendeu a licença de operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, após acatar recurso do MPF-PA. De acordo com nota divulgada pelo MPF-PA, a suspensão se deu pelo fato de a Norte Energia, empresa responsável por Belo Monte, não realizar obras de saneamento básico na cidade de Altamira.

De Temer

Ação da base aliada ameaça reformas

O comportamento da base aliada na Câmara dos Deputados acendeu alerta para as futuras votações das principais reformas que o governo pretende aprovar neste ano, a da Previdência e a trabalhista. Nas últimas três semanas, o Palácio do Planalto sofreu derrotas e enfrentou dificuldades para aprovar matérias impopulares na Casa.