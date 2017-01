Maia terá encontro com PSD por apoio na Câmara

00:00 · 19.01.2017

O atual presidente da Casa vai discutir a adesão à sua campanha para reeleição oferecendo espaços às legendas na Mesa Diretora e possíveis relatorias ( Foto: AGBR )

Brasília. Após o PCdoB oficializar apoio à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, na próxima segunda-feira, 23, o deputado vai se reunir com parlamentares do PSD para discutir a adesão à sua campanha. A tendência é que o partido feche apoio à recondução.

O novo líder do PSD na Câmara, deputado Marcos Montes (MG), promoverá o encontro para que Maia converse diretamente com a bancada sobre o espaço que oferecerá ao partido na Mesa Diretora e as possíveis relatorias que serão destinadas aos deputados do PSD.

O parlamentar já conversou com Maia por telefone, mas não revelou qual espaço foi oferecido. Montes espera anunciar a posição do partido entre terça-feira (24) e quarta-feira (25).

Ainda não houve contato com o outro candidato do Centrão, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO). Oficialmente, a liderança da sigla será exercida até o fim do mês por Rogério Rosso (DF).

O deputado está sendo incentivado pelo "Centrão" para manter sua candidatura, mesmo com os sinais de abandono.

Na avaliação do Centrão, a permanência de Rosso na disputa garante a realização de um segundo turno.

Apoios

Um dos principais aliados da ex-presidente Dilma Rousseff durante o processo de impeachment, o PCdoB decidiu apoiar Rodrigo Maia, conforme comunicado ao PT e PDT pelo líder Daniel Almeida (BA).

Sem o apoio formal dos partidos de oposição, o PDT lançou na terça-feira (17) a candidatura do deputado André Figueiredo (CE). Mesmo sem chance de vitória e com dificuldade de unificar o campo oposicionista, o PDT insiste em marcar posição e reforçar a pré-candidatura de Ciro Gomes ao Planalto em 2018. Dividido, o PT ainda discute qual será sua posição oficial.

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), deve consultar o decano da Corte, ministro Celso de Mello antes de decidir sobre o mandado de segurança de André Figueiredo, que busca no Supremo um veto à possibilidade de reeleição de Rodrigo Maia na presidência da Câmara.