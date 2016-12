Maia diz que só decidirá candidatura em janeiro

00:00 · 22.12.2016

Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ontem que, se conseguir o apoio dos deputados, decidirá em janeiro se será candidato à reeleição. Ele afirmou que buscará fortalecer a Câmara em harmonia com os outros Poderes.

"O próximo presidente terá um papel importante a cumprir, votar matérias como a reforma da Previdência, que é muito difícil. É uma medida que o governo encaminhou e, independente da posição em que esteja, espero colaborar na condução e na aprovação dela", disse.

Até o momento são dois os pré-candidatos à presidência da Câmara: o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), e o líder do PTB, Jovair Arantes (GO).

A eventual candidatura de Maia foi questionada por Rosso em consulta que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. A questão também foi levada ao Supremo Tribunal Federal, pelo partido Solidariedade.

Rosso disse que fez o questionamento no campo administrativo, dentro da Câmara, porque entende ser impossível a candidatura de Maia. "Outros partidos, que eu respeito, preferiram judicializar, será difícil porque teremos de aguardar a decisão do Supremo", afirmou Rosso.

No STF, o ministro Celso de Melo decidiu enviar o assunto para decisão do plenário da Corte. "A sinalização ainda é inicial, mas o ministro afirmou que a decisão deve ser 'interna corporis', que a Câmara terá de tomar", disse Maia.