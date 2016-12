Maia defende que União use decreto

00:00 · 28.12.2016

Temer teria informado ao presidente da Câmara que vetará integralmente o projeto aprovado pela Casa ( Foto: ABR )

Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu ontem, que as contrapartidas exigidas dos Estados em troca da renegociação da dívida com a União sejam regulamentadas por meio de um decreto presidencial. Ele reconheceu, porém, que "parte importante" do Ministério da Fazenda é contra essa tese e que, por isso, o governo estuda outra forma de reintroduzir as contrapartidas.

Na semana passada, a Câmara aprovou o projeto de renegociação da dívida dos Estados, mas retirou as contrapartidas exigidas dos governos estaduais, entre elas a que previa limitação na contratação de pessoal e de ajuste salarial a servidores estaduais. Como a proposta já tinha sido aprovada no Senado, quando as contrapartidas tinham sido mantidas, ela seguiu da forma como foi aprovada pelos deputados para sanção do presidente Michel Temer.

"Nossa posição é de que caberia um decreto presidencial regulamentando as contrapartidas", afirmou Maia, que, pela manhã, se reuniu com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, para tratar sobre o tema. Para o deputado, as contrapartidas são "fundamentais", mas não precisam estar expressas na lei. Maia afirmou que aguarda estudo da Fazenda sobre como regulamentar as contrapartidas.

De acordo com ele, a "parte importante" do ministério que discorda com a tese entende que as contrapartidas devem estar expressas na lei ou que a lei deve deixar claro que o governo pode regulamentá-las por meio de decreto. "Nossa posição é de diálogo com a Fazenda", disse.

Veto

Depois de se reunir com os ministros da Fazenda e do Planejamento, Henrique Meirelles e Dyogo Oliveira, o presidente Michel Temer teria informado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai vetar integralmente o projeto que prevê a renegociação das dívidas dos estados com a União. Segundo uma fonte, o novo formato de como se dará esse processo de renegociação ainda não está concluído. Não se sabe ainda, por exemplo, se o governo enviará um novo projeto de lei.