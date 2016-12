Maia defende acordo sobre tema

00:00 · 20.12.2016

Brasília/Porto Alegre. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu ontem um acordo entre os parlamentares para que seja votado projeto que trata da recuperação fiscal dos estados (PLP 257/16). Foi marcada para hoje reunião de líderes, às 8 horas, na residência oficial da Presidência da Câmara, com o objetivo de construir um entendimento sobre a proposta.

Ontem não houve votações em Plenário por falta de acordo, entre os deputados, em relação à proposta e às contrapartidas exigidas dos estados para a renegociação das dívidas.

Segundo Rodrigo Maia, as contrapartidas não precisam estar no texto a ser votado e, sim, no contrato que cada estado vai fazer com o governo para que o pagamento dos débitos seja suspenso por três anos.

O líder do governo, deputado Andre Moura (PSC-SE), afirmou que o Executivo vai se esforçar para manter a contrapartida dos estados no projeto. "O governo federal está atendendo o pleito dos estados, mas é necessária essa contrapartida. Mas há uma resistência e, como nós precisamos fazer essa renegociação por conta do baixo quórum, se não for meio de acordo será muito difícil votar essa renegociação da dívida", disse.

Contrapartidas

As contrapartidas dos estados seriam a aprovação nas assembleias legislativos de um plano de recuperação com medidas de ajuste fiscal; programa de privatização; elevação da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos para, no mínimo, 14%; redução de incentivos fiscais; e adoção de novas regras previdenciárias.

A apreciação do pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governador José Ivo Sartori (PDMB) teve um início tenso na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na tarde de ontem. A tensão começou já do lado de fora do prédio onde funcionários públicos se reuniram desde a manhã para protestar contra o conjunto de medidas.

Em paralelo ao tumulto os deputados deram início à discussão do primeiro projeto em pauta, que prevê a alteração da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento (AGDI). O plano de Sartori propõe a extinção de onze órgãos públicos, sendo, além da Autarquia, nove fundações e uma companhia. Serão demitidos funcionários regidos pela CLT. De acordo com o governo, a economia de recursos estimada é de R$ 137 milhões ao ano. Também está prevista a diminuição de secretarias de 20 para 17, com os funcionários sendo realocados.

Em mais uma derrota para o governo do Rio, a Assembleia Legislativa (Alerj) adiou para 2017 a votação prevista para hoje de medidas anticrise e, com isso, confirmou o reajuste dos servidores da Segurança Pública para o próximo mês. O governo de Luiz Fernando Pezão (PMDB) queria adiar o aumento para 2020. Com o reajuste, o impacto nas contas públicas será de R$ 1,5 bi no ano que vem.